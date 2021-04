Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Die Lust auf Luxus sei offenbar neu entfacht: Nach LVMH habe auch Konkurrent KERING gute Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem die Mode-Marke Gucci habe einen starken Ergebnisbeitrag geliefert. Die Meldung lasse die Aktien der beiden Luxus-Giganten heute mit grünen Vorzeichen glänzen.Konkret: Die Umsätze von KERING seien über 21 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro nach oben geklettert, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt habe. Das sei deutlich mehr gewesen als von Analysten im Schnitt erwartet.Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungseffekte sei der Umsatzanstieg mit knapp 26 Prozent noch stärker ausgefallen. Zudem habe sich KERING besser als vor der Corona-Pandemie geschlagen: Währungsschwankungen herausgerechnet, habe der Umsatz jetzt 5,5 Prozent höher gelegen als im ersten Quartal 2019. Dabei seien wegen der Lockdowns diesmal im Schnitt rund 17 Prozent der KERING-Läden geschlossen - in Europa sogar rund jedes zweite Geschäft.Dennoch habe sich der Geschäftszuwachs im Vergleich zu Anfang 2020 durch alle Sparten gezogen. Die wichtigste Marke Gucci, die mehr als die Hälfte der KERING-Erlöse liefere, habe auf vergleichbarer Basis um knapp 25 Prozent zugelegt. In der Region Asien-Pazifik hätten die Gucci-Verkäufe vor allem dank der Erholung in China um 78 Prozent angezogen. Nordamerika habe ein Plus von 51 Prozent geliefert. Beim französischen Modehaus Yves Saint Laurent und dem kleineren italienischen Ableger Bottega Veneta sei es ebenfalls deutlich aufwärts gegangen.Von den guten KERING-Zahlen könne auch Konkurrent und "Aktionär"-Empfehlung LVMH profitieren. Die französische Nummer 1 unter den Luxusgüter-Herstellern gewinne am Mittwoch rund zwei Prozent und notiere bei 615,00 Euro. Damit sei das Allzeithoch (623,80 Euro) wieder in Reichweite.Auch die Zahlen von KERING belegen: Die Luxus-Branche erlebt in diesem Jahr womöglich einen Boom, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Mit Material von dpa-AFX