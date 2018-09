Börse Frankfurt-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

1,662 EUR -1,77% (20.09.2018, 16:36)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

1,63 EUR -2,51% (20.09.2018, 16:52)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (20.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Juventus Football: Die Euphorie kennt keine Grenzen! AktienanalyseSeit dem 117 Mio. Euro teuren Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) kennt die Euphorie keine Grenzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl die Fans lange auf den ersten Torerfolg des Superstars in der Serie A hätten warten müssen, sei die Aktie seines neuen Clubs auf Höhenflug. Seit dem Wechsel des 33 Jahre alten portugiesischen Europameisters von Champions-League-Sieger Real Madrid zum Turiner Renommierklub habe der Kurs der Juve-Aktie um 180 Prozent zugelegt. Erst gestern habe das Papier in Mailand ein Rekordhoch von 1,679 Euro erreicht, was einer Marktkapitalisierung von satten 1,5 Mrd. Euro entspreche. Kurz vor der Ankündigung von Ronaldos Wechsel im Juli habe es die Papiere noch zu knapp 60 Cent gegeben. Am Tag der offiziellen Präsentation von "CR7" Mitte Juli habe die Juve-Aktie dann rund 80 Cent gekostet.Die 117 Mio. Euro teure Verpflichtung habe sich für den Traditionsclub bis dato also locker ausgezahlt. Auch die Unternehmerfamilie Agnelli, die über die Finanzholding Exor 60 Prozent des Juventus-Kapitals besitze, dürfte sich über den Kursaufschwung freuen. Eines sei aber klar: Die Aktie werde sich auf dem Niveau nur halten können, wenn auch der erhoffte sportliche Erfolg eintrete. Die Erwartungen seien hoch: Juve-Coach Massimiliano Allegri sei überzeugt, dass sein Club mit dem Torjäger zum ersten Mal seit 1996 wieder die Champions League gewinnen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Juventus Football-Aktie: