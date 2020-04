Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W





Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (24.04.2020/ac/a/a)



Die britische Wettbewerbsbehörde CMA habe am Donnerstag die Übernahme von Just Eat durch Takeaway.com genehmigt. Damit gelinge es dem niederländischen Essenslieferanten, sich einen weiteren Wettbewerber einzuverleiben. Die CMA habe mitgeteilt, dass Takeaway.com die Übernahme brauche, um als eigenständiger Player in Großbritannien Fuß zu fassen. Deswegen habe die Behörde nichts dagegen einzuwenden.Zudem sei am Donnerstag bekannt geworden, dass Takeaway.com sich über die Ausgabe von neuen Aktien und Wandelanleihen über 700 Mio. Euro am Kapitalmarkt beschafft habe. Insgesamt seien 4,6 Mio. Aktien für 87 Euro pro Stück neu ausgegeben worden. Das Geld solle dem Unternehmen zur Tilgung von Schulden und für "strategische Gelegenheiten" (wie etwa Übernahmen) dienen.Die Aktie von Just Eat Takeaway.com habe während der Coronakrise um bis zu 36% korrigiert, habe jedoch im Zuge der allgemeinen Markterholung eine fulminante Aufholjagd hingelegt und wieder über 40% zulegt. Aktuell notiere die Just Eat Takeaway.com-Aktie wieder deutlich über der 200-Tage-, 50-Tage- und 90-Tage-Linie, was auf ein starkes Momentum hinweise.