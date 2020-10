Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705

WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC

Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W

Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY

Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (14.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Das britisch-niederländische Unternehmen bleibe einer der größten Corona-Gewinner. Just Eat Takeaway.com habe im abgelaufenen Quartal das Wachstum bei den Bestellungen deutlich steigern können. Weltweit habe der mittlerweile in Amsterdam ansässige Konzern zwischen Juli und Ende September 151,4 Mio. Bestellungen verzeichnet - das seien 46% mehr als ein Jahr zuvor!Die niederländische Takeaway habe vom Berliner Konzern Delivery Hero im Frühjahr 2019 dessen deutsche Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora übernommen, bevor sie mit den Briten von JustEat fusioniert habe. Zuletzt hätten die Just Eat Takeaway.com-Aktionäre auch der milliardenschweren Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub zugestimmt.Mit 103,55 Euro schaffe die Just Eat Takeaway.com-Aktie ein neues Allzeithoch! Tadingorientierte, investierte Anleger sollten dabei bleiben und Gewinne laufen lassen. Mittelfristig ausgerichtete Anleger sollten einen kurzen Kursrücksetzer abwarten, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie: