Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (12.12.2019/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer EXANE ASSET MANAGEMENT stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Jungheinrich AG jetzt stärker auf:Die Leerverkauf-Attacke von EXANE ASSET MANAGEMENT auf die Vorzugsaktien des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) nimmt Fahrt auf.Die Finanzprofis von EXANE ASSET MANAGEMENT mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 10.12.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Jungheinrich AG-Aktien von 0,51% auf 0,63% angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Jungheinrich AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Jungheinrich AG: mindestens 0,63%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.