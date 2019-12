Die Geschichte werde feststellen, dass den eigentlichen großen, wenn nicht größten, Anteil am Brexit der Labourführer Jeremy Corbyn habe. Er habe verhindert, dass sich Labour als Remainer positionieren würden, er habe den für seine Kernwählerschaft Arbeiter besseren Deal verhindert und erkläre ihnen auch nicht, warum der Brexit gerade für sie eine Verschlechterung wäre. Er habe die Koordination mit den Brexit-Gegnern verhindert. Er habe seine Minderheitsmeinung in der Partei durchgesetzt und habe ihr damit immensen Schaden zugefügt. Dass er nun wahrscheinlich zurücktrete, sei überfällig, rette aber freilich die Situation nicht mehr.



Was heiße der deutliche Sieg nun in Bezug auf den Brexit? Johnson habe "seinen" Deal noch in der Schublade gehabt. Diesen könne er jetzt wahrscheinlich mühelos vom Unterhaus ratifizieren lassen. Er hätte allerdings nun auch die Möglichkeit dies nicht zu tun und damit einen harten Brexit herbeizuführen. Das würden die Analysten für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen halten. Wahrscheinlicher sei, dass er den Deal, den er als Erfolg gefeiert habe, auch durchbringe. Damit hätten wir zum 31. Januar einen Brexit mit Deal, so die Analysten der Nord LB. Danach beginne die Übergangszeit bis Jahresende.



Großbritannien müsse sich nach wie vor mit der EU über ein Handelsmodell einigen. Unter den Tories würden die Analysten das Modell Kanada bzw. CETA für das wahrscheinlichere halten. Das Modell Norwegen habe zu viele rote Linien: Man wäre fremdbestimmt und müsste vor allem auch noch zahlen. Für die EU werde im Kern der Verhandlungen die Personenfreizügigkeit stehen, die im Modell Kanada aber nicht enthalten sei. Es werde lange Jahre dauern, bis man sich einige, daher könne es zwischenzeitlich zum Rückfall zu WTO Bedingungen kommen. Großbritannien werde insgesamt einen hohen Preis für den Brexit bezahlen - wirtschaftlich wie auch politisch.



Das Pfund gewinne aktuell sehr deutlich an Wert hinzu. Gefeiert werde wohl vor allem, dass die Unsicherheit erst einmal vom Tisch sei - zumindest was den 31. Januar betreffe. Allerdings dürften die Übergangsprobleme und die Verhandlungen über ein Handelsmodell ebenso wie die wirtschaftliche Kosten es bald wieder abschwächen.



Boris Johnson gewinne die Wahlen für das britische Unterhaus mit einer deutlichen Mehrheit. Damit bestätige der Wähler ein zweites Mal, dass er den Brexit wolle. In der Folge werde sich das Königreich voraussichtlich zum 31. Januar mit dem Deal aus der Europäischen Union auf Raten verabschieden. Nun beginne die intensive und wahrscheinlich jahrelange Zeit, sich auf ein Handelsmodell zwischen EU und Großbritannien zu einigen. Die Briten würden einen hohen wirtschaftlichen und politischen Preis für ihre scheinbare Unabhängigkeit bezahlen. Dessen seien sie sich nur noch nicht bewusst - zumindest nicht in der Mehrheit. (13.12.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Briten wählen Boris Johnsons Konservative mit einer haushohen Mehrheit von mindestens 37 Sitzen in das Unterhaus, so die Analysten der Nord LB.(Zwei Sitze/Bezirke seien noch nicht ausgezählt). Damit habe Großbritannien ein zweites Mal - und sehr deutlich - für den Brexit votiert.Johnson gewinne, weil die wirtschaftlichen Folgen des Brexit für die Briten derzeit nicht spürbar seien. Er gewinne, weil er ein geschickter Selbstvermarkter mit populistischen Strategien sei. Er gewinne, weil er die Illusion eines unabhängigen und wirtschaftlich stärkeren Großbritannien hervorragend habe verkaufen können. Er gewinne, weil seine Gegner - vor allem Labour - so schwach seien.