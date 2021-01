Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J habe in Q4 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen. Wie von einigen Marktteilnehmern spekuliert, habe J&J jedoch noch keine Daten zum Corona-Impfstoff vorgelegt.In Q4 habe Johnson & Johnson 22,5 Mrd. Dollar erlöst, Analysten hätten jedoch nur mit 21,7 Mrd. Dollar gerechnet. Auch das Ergebnis je Aktie (EPS) habe mit 1,86 Dollar 0,04 Dollar über der Konsensprognose gelegen.Dem Vernehmen nach stünden auch die wichtigen Impfstoff-Daten von J&J in wenigen Tagen auf der Agenda. Nach dem Corona-Impfstoff-Flop von Merck & Co und den immer wieder viel zitierten Lieferproblemen bei zugelassenen Corona-Vakzinen dränge die Zeit.Der Konsumgüter- und Pharmakonzern habe mit den Ergebnissen zum Q4/2020 überzeugen können, die Johnson & Johnson-Aktie steige im vorbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent. Auch charttechnisch gebe es bei dem konservativen Wert nichts zu beanstanden.Engagierte Anleger sollten sich auf einen volatilen Handel einstellen, wenn die Impfstoff-Daten von J&J veröffentlicht werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR bleibe wie Finanzvorstand Hoorn optimistisch gestimmt. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link