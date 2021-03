(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

134,62 EUR (17.03.2021)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

160,40 USD (17.03.2021)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Ein unabhängiger Expertenrat für Impfstoffe empfehle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Firmen Janssen und Johnson & Johnson. Das Mittel habe eine Effizienz von 93,1 Prozent gegen Krankenhauseinweisungen, habe der Vorsitzende des Rates (SAGE), Alejandro Cravioto, am Mittwoch in Genf gesagt. Die Effizienz gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 liege nach 28 Tagen bei 85,4 Prozent.Die Notfallzulassung durch die WHO gelte mit dieser Empfehlung als Formsache. Der Rat habe bereits die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer, von Moderna und von AstraZeneca zum Einsatz empfohlen. Anders als bei den bisherigen zugelassenen Impfstoffen reiche bei J&J eine Impfdosis.Nach Angaben des Impfrats seien auch bei Teilnehmern der Studien mit dem Johnson & Johnson Impfstoff Thrombosen (Blutgerinnsel) festgestellt worden - wie es auch in der allgemeinen Bevölkerung üblich sei. Von 44.000 Studienteilnehmern hätten 22.000 ein Placebo, 22.000 den Impfstoff erhalten. In der Placebo-Gruppe hätten zehn Patienten Blutgerinnsel erlebt, in der geimpften Gruppe 14. Statistisch gesehen sei dies kein signifikanter Unterschied.Die Notfallzulassung (EUL - Emergency Use Listing) sei die Voraussetzung, damit UN-Organisationen den Impfstoff einkaufen und verteilen könnten. Ebenso könnten Länder, die keine eigenen Kapazitäten für wissenschaftlichen Prüfungen hätten, aufgrund der Vorarbeit der WHO eine Zulassung in ihrem Land erteilen.Zu möglichen Empfehlungen nach der Aussetzung von Impfungen mit den AstraZeneca-Impfstoff in mehreren Ländern habe Cravioto zunächst keine Angaben gemacht.DER AKTIONÄR habe die Johnson & Johnson-Aktie Ende Dezember bei 126,08 Euro empfohlen. Inzwischen notiere der Titel knapp acht Prozent im Plus bei 135,88 Euro.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, Anleger lassen die Gewinne bei der Johnson & Johnson-Aktie laufen, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 17.03.2021)