Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (16.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Die Booster-Impfungen für BioNTech/Pfizer und Moderna hätten bereits die Zustimmung des Expertengremiums der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Nun habe auch die Auffrischungsimpfung für Johnson & Johnson das grüne Licht bekommen. Für Impulse an der Börse sorge das beim Schwergewicht aber nicht.Mit Johnson & Johnson geimpfte Menschen sollten mindestens zwei Monate nach ihrer bisherigen Impfdosis eine Auffrischungsimpfung bekommen können, habe das Gremium am Freitag entschieden. Die Empfehlungen des Gremiums seien nicht bindend, typischerweise folge die FDA jedoch ihnen. In diesem Fall solle auch noch geprüft werden, ob mit Johnson & Johnson geimpfte Menschen möglicherweise eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech/Pfizer oder Moderna bekommen könnten.Die Auswirkungen des Impfstoffs seien bei J&J geringer als bei den beiden Wettbewerbern. Entsprechend habe auch die Genehmigung der Auffrischung kaum für Impulse gesorgt. Nach der Talfahrt zuvor habe die Johnson & Johnson-Aktie zuletzt im Bereich um 160 USD jedoch einen Boden ausgebildet. Hier könnten die Bullen nun wieder eine neue Attacke starten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: