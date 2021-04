Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

138,28 EUR +0,12% (22.04.2021, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

166,59 USD +0,07% (21.04.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk für das Q1/2021 habe umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen und sei von den Segmenten Pharmaceutical und Medical Devices getragen worden. Das bereinigte EPS habe die Analystenprognose und den Marktkonsens übertroffen. Die Guidance 2021 sei umsatzseitig präzisiert (berichtet) sowie angehoben (währungsbereinigt, organisch) und ergebnisseitig konkretisiert und marginal reduziert (berichtet) sowie konkretisiert und erhöht (währungsbereinigt) worden. Die EMA habe unter Berufung auf ein positives Nutzen-Risiko-Profil die Nutzung des COVID-19-Impfstoffs von J&J empfohlen. Nach Abschluss der Untersuchung von FDA und CDC bei seltenen Nebenwirkungen rechne Gottschalt auch mit weiterer Verwendung des Impfstoffs in den USA.Der Analyst habe seine Erwartungen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 8,42 (alt: 8,38) USD; bereinigtes EPS: 9,54 (alt: 9,52 USD); DPS: 4,19 (alt: 4,22) USD) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 9,19 (alt: 8,90) USD; bereinigtes EPS: 10,31 (alt: 10,06) USD; DPS: 4,42 (alt: 4,46) USD)) mehrheitlich angehoben.In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% stuft Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, die Johnson & Johnson-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 185 USD auf 187 USD (Discounted-Cashflow-Modell, mehrheitliche Prognoseanhebung vs höheres Beta, weiterhin Risikoabschlag von 10% wegen juristischer Risiken) erhöht. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: