Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

137,00 EUR -0,25% (26.04.2021, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

165,52 USD +0,21% (26.04.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson könne in den USA ab sofort uneingeschränkt wieder eingesetzt werden. Die vor rund zehn Tagen beschlossene vorübergehende Aussetzung sei aufgehoben, hätten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am vergangenen Freitag mitgeteilt. Zuvor habe ein Beratergremium der CDC eine entsprechende Empfehlung abgegeben.Vor rund zehn Tagen hätten CDC und FDA eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson beschlossen, nachdem in den USA in diesem Zusammenhang zunächst sechs Fälle von Hirnvenenthrombosen erfasst worden seien. Die Aussetzung sei aus einem "Übermaß an Vorsicht" empfohlen worden, habe es geheißen.In der EU habe die Arzneimittelbehörde (EMA) bereits ein paar Tage zuvor nach einer erneuten Überprüfung grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson gegeben. Die EMA habe einen Warnhinweis formuliert, dass beim Einsatz dieses Impfstoffes in sehr seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen auftreten könnten."Der Aktionär" habe die Johnson & Johnson-Aktie bei 126,08 Euro zum Kauf empfohlen. Zuletzt habe das Papier korrigiert, komme nun allerdings wieder in Fahrt. Anleger sollten an Bord bleiben, die Position jedoch mit einem Stopp bei 98 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link