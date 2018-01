Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

117,50 EUR +1,29% (29.01.2018, 15:15)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

145,33 USD +0,64% (26.01.2018, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (29.01.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Im vierten Quartal 2017 habe Johnson & Johnson seinen Umsatz unterstützt durch die Übernahme von Actelion um 11,5% (organisch +4,2%) auf 20,2 Mrd. USD (Konsens: 20,1 Mrd. USD) gesteigert. Im Gesamtjahr sei der Umsatz um 6,3% (organisch +2,4%) auf 76,5 Mrd. USD gestiegen. Für den starken Anstieg sei vor allem die Pharmasparte verantwortlich gewesen. Sie habe in Q4 um 17,6% auf 9,7 Mrd. USD (2017: 36,3 Mrd. USD;+8,3%) zugelegt. Ein wesentlicher Treiber dabei sei Actelion gewesen.Auch die Medizintechnik habe von einer Akquisition (Abbott Medical Optics) profitiert und um 8,3% (organisch +1,5%) auf 7,0 Mrd. USD zugelegt (2017: 26,6 Mrd. USD; +5,9%). Obwohl auch das Konsumentengeschäft in Q4 mit einem Wachstum von 3,1% auf 3,5 Mrd. USD (organisch +2,0%) etwas mehr Dynamik gezeigt habe (2017: 13,6 Mrd. USD; +2,2%), habe sich die Sparte am schwächsten entwickelt. Sie sei weiterhin durch einen intensiven Wettbewerb in den USA im Bereich der Babypflegeprodukte und der Mundhygiene belastet worden, teilweise kompensiert durch ein gutes OTC-Geschäft. Der berichtete Konzerngewinn sei durch einen einmaligen Aufwand durch die US-Steuerform in Höhe von 13,6 Mrd. USD belastet worden, so dass Johnson & Johnson für vierte Quartal einen Nettoverlust von 10,7 Mrd. USD habe berichten müssen.Für das Gesamtjahr habe es so nur einen kleinen Gewinn von 1,3 Mrd. USD gegeben (2016: 16,5 Mrd. USD). Auf bereinigter Basis sei das Ergebnis aber um 9,5% auf 4,8 Mrd. USD in Q4 bzw. um 6,8% auf 20,0 Mrd. USD im Gesamtjahr gesteigert worden. Mit einem bereinigten Gewinn in Q4 von 1,74 USD je Aktie habe Johnson & Johnson die Konsenserwartungen um 2 Cent übertreffen können.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Johnson & Johnson-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde von 142 USD auf 145 USD erhöht. (Analyse vom 29.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link