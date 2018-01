NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

142,07 USD +0,17% (24.01.2018, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (25.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analysten Geoff Meacham und Paul Choi von Barclays:Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr bisheriges Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Die Kursreaktion auf die Q4-Zahlen war übertrieben, da das organische Wachstum angesichts des bekannten Gegenwinds intakt bleibt, so die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Aktienbewegung spiegelt aktuell eher einen Stimmungswandel und wahrgenommene Risiken als eine echte Verschlechterung der Fundamentaldaten bei Johnson & Johnson. Die bessere Performance der Pharmaunternehmen sollte die Fortsetzung des Aufwärtstrends der Johnson & Johnson-Aktie ermöglichen.Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Johnson & Johnson-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 148 USD bestätigt. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:115,00 EUR +0,22% (25.01.2018, 09:53)