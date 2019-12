Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgerechnet eine Schlappe im Zollstreit für Donald Trump könnte die Aktie von JinkoSolar noch viel weiter nach oben treiben. Der US-Präsident habe ein letztes Schlupfloch für ausländische Solarfirmen stopfen wollen, sei aber vom US-Handelsgericht gestoppt worden.Gute Nachricht für JinkoSolar: Donald Trump könne nicht, wie vor wenigen Wochen angekündigt, eine Zollbefreiung für bifaziale (beidseitige) Solarmodule aufheben. Das habe jetzt ein US-Handelsgericht entschieden. Insofern bleibe dieses Zoll-Schlupfloch bestehen und könne auch von JinkoSolar weiter genutzt werden.Das dürfte nicht unerhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Denn andersherum habe die allein die Sorge um ein Schließen dieser Zoll-Lücke den Kurs von JinkoSolar Ende September binnen weniger Tage von über 20 auf 15 Dollar abstürzen lassen. Gestern habe die Aktie - vor Bekanntwerden der Gerichtsentscheidung - um gut 4% zugelegt und habe mit 19,77 Dollar die 20-Dollar-Marke fast wieder erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:18,18 Euro +2,13% (06.12.2019, 11:57)