Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

39,82 EUR -0,15% (17.09.2021, 10:59)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,94 USD -3,63% (16.09.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (17.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Zahlen des Solarmodulherstellers lägen auf dem Tisch. Während die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal gepasst hätten, sei der Ausblick eher verhalten gewesen. Die Aktie habe sich daraufhin - entgegen der sonst hohen Volatilität - kaum bewegt.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten fünf Analysten nach den Quartalszahlen ihre Einschätzung zu JinkoSolar überarbeitet. Das Bild falle dabei durchaus gemischt aus. Einer rate zum Kauf, zwei würden den Verkauf empfehlen und zweimal laute das Rating "hold". Im Durchschnitt liege das Kursziel dabei allerdings lediglich bei 38,54 Dollar und damit rund 18 Prozent unter dem gegenwärtigen Kursniveau.Besonders skeptisch zeige sich wieder einmal der bekannte Solar-Bär Gordon Johnson. Er taxiere den fairen Wert von JinkoSolar nur auf 10,70 Dollar. Dabei sei die Diskrepanz etwa zu Gary Zhou von der Credit Suisse gewaltig. Er bleibe am optimistischsten und sehe das Kursziel bei 61 Dollar - was einem Potenzial von 30 Prozent entspreche.Vor allem Trader kommen bei der JinkoSolar-Aktie weiter auf ihre Kosten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: