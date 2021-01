Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

58,60 EUR +5,02% (07.01.2021, 16:43)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

70,95 USD +3,34% (07.01.2021, 16:28)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Rekordrally der Erneuerbaren Energien erfahre am Donnerstag neuen Schwung. Durch den Wahlsieg der Demokraten in Georgia seien nun noch stärkere Förderprogramme in den USA wahrscheinlich. Einer der potenziellen Gewinner: JinkoSolar. Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers könne deutlich zulegen.Durch den Sieg in Georgia könnten die Demokraten praktisch durchregieren. Das bedeute: Joe Biden könne die angekündigten Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der dazugehörigen Infrastruktur auch gegen den Widerstand der Republikaner umsetzen. Rund zwei Billionen Dollar sollten in die Branche fließen. Zudem könnten die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Solar-, Windkraft und Co würden an der Börse entsprechend durch die Decke gehen.Auch die JinkoSolar-Aktie mache die jüngsten Verluste vergessen. Die Angst vor einem Delisting chinesischer Aktien an der Wall Street habe die Papiere zuletzt unter Druck gebracht. Hinzugekommen sei das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Alibaba und Gründer Jack Ma, was für viel Unsicherheit gesorgt habe. Doch das scheine nun vorerst vergessen. Die Solareuphorie überwiege.Mutige Investoren können auf dem aktuellen Niveau wieder zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Klar sei aber, dass China-Aktien derzeit mit einem gewissen Risiko behaftet und nichts für schwache Nerven seien. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: