Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

39,20 EUR -4,58% (20.12.2021, 12:28)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,29 USD +4,00% (17.12.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Am Sonntag habe der demokratische Senator Joe Manchin angekündigt, dass er dem billionenschweren Sozial- und Klimapaket von Präsident Joe Biden nicht zustimmen könne. Es sei nun fraglich, ob das Projekt noch zu retten sei. Manchin habe nach eigener Aussage Bedenken angesichts der hohen Verschuldung und der steigenden Inflation und sei deshalb gegen das Konjunkturpaket.Sollten die USA doch weniger stark in den Klimaschutz investieren als erhofft, würde das die Aussichten für die Green-Tech-Player deutlich eintrüben. Ein massiver Ausbau von Wind- und Solarkraft in der größten Volkswirtschaft der Welt habe in den vergangenen Monaten für viel Fantasie gesorgt. Da angesichts der neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie zudem die Sorgen vor Lieferketten-Problemen erneut zunähmen, werde auch die Angst vor einer weiteren Beeinträchtigung der ohnehin schwachen Margen wieder größer.Eine Zuspitzung der Corona-Lage und der Manchin-Schock: Das sei der perfekte Sturm für Green-Tech-Aktien und sorge entsprechend für tiefrote Kurse. Gerade bei den ohnehin angeschlagenen Turbinenbauern sollten Anleger weiter abwarten. Die Margenprobleme dürften vorerst höhere Kurse verhindern. Enphase dabei ist, bleibt vorerst an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten aber ebenfalls abwarten, bis sich das Sentiment verbessere. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: