Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

44,46 EUR +1,60% (17.03.2022, 16:58)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

49,62 USD +1,02% (17.03.2022, 16:44)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.China-Aktien hätten sich zuletzt sehr volatil gezeigt. Nach einem regelrechten Kurseinbruch wegen der Angst vor einem Delisting sei es seit Mittwoch zu einer starken Gegenbewegung gekommen. Auch der Solarmodulhersteller JinkoSolar habe sich diesen Bewegungen nicht entziehen können. Dennoch sollten Anleger auch das operative Geschäft weiter im Blick haben. Bereits nächste Woche werde es spannend.Am kommenden Mittwoch, den 23. März, veröffentliche JinkoSolar Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal. Während die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hier noch keine Rolle spielen würden, würden diese zeigen, wie stark die bereits seit Monaten angeschlagenen Lieferketten und die hohe Inflation belastet hätten.Sorgen würden dabei weniger die Umsatz- und Auftragslage machen. Vielmehr dürfte es spannend werden, wie stark die Marge gelitten habe. Im Fokus werde zudem die Prognose stehen. Fraglich erscheine, ob JinkoSolar angesichts der politischen Spannungen überhaupt konkrete Zahlen nennen könne oder werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: