Börse Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

54,80 Euro +6,41% (11.11.2020, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

55,00 Euro +6,18% (11.11.2020, 16:25)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

64,33 USD +5,17% (11.11.2020, 16:11)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (11.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten habe Solaraktien auf breiter Front beflügelt. Die Aktie von JinkoSolar sei zwischenzeitlich bis auf 80,99 Dollar angestiegen, ehe ein Rücksetzer von über 20 Prozent gefolgt sei. Am Mittwoch lege die Aktie nun wieder zu. Anleger sollten sich weiter auf eine hohe Volatilität einstellen, die Fundamentaldaten aber nicht aus den Augen verlieren.Spannend werde es bei JinkoSolar wieder mit der Vorstellung der Quartalszahlen. Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" könnten diese am 19. November veröffentlicht werden. Im Durchschnitt würden die Analysten mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden Dollar im dritten Quartal rechnen. Das Unternehmen selbst habe 1,22 bis 1,30 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Unter dem Strich werde von den Experten ein Gewinn von 74 Cent je Aktie erwartet.Mit den Quartalszahlen sei bei JinkoSolar wieder mit starker Bewegung an der Börse zu rechnen. Sollten die Erwartungen übertroffen werden, dürften die immer noch aktiven Leerverkäufer einmal mehr unter Druck geraten - die Aktie könnte durch einen solchen Short-Squeeze schnell in Richtung der alten Hochs steigen.Unter einem US-Präsidenten Joe Biden dürfte sich das Umfeld für JinkoSolar in den kommenden vier Jahren verbessern. Weiteres Wachstum sei vorprogrammiert. Da die Aktie trotz der Rally zuletzt noch immer erst mit einem KGV von 15 bewertet sei, seien deutlich höhere Kurse denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: