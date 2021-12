Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

45,02 EUR -0,27% (02.12.2021, 15:30)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

50,96 USD -2,52% (01.12.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (02.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Am Dienstag habe JinkoSolar mit Zahlen und Prognose eher enttäuscht. Doch die Aktie schlage sich im anhaltend volatilen Marktumfeld relativ wacker. Inzwischen hätten auch einige Analysten ihre Einschätzung zu JinkoSolar überarbeitet. Die Meinungen würden dabei wieder einmal weit auseinandergehen.Fünf Experten hätten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ihre Studien inzwischen an die neuen Zahlen angepasst. Drei Experten würden dabei zum Kauf der JinkoSolar-Aktie raten, dem stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Zudem laute das Rating einmal "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege bei 57,13 Dollar und damit rund zehn Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Der Blick auf die Details zeige, wie unterschiedlich die Einschätzungen seien. Alan Lau von Jefferies etwa sehe das Kursziel bei 74,53 Dollar und traue der JinkoSolar-Aktie damit einen Anstieg von mehr als 40 Prozent zu. Hingegen erwarte Brian Lee von Goldman Sachs einen regelrechten Kurssturz. Sein fairer Wert von 29 Dollar liege etwa 45 Prozent unter dem aktuellen Kurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: