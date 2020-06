Vorbildliches Verhalten der Unternehmen



Viele Unternehmen hätten sich in der Krise mobilisiert und konkrete Beispiele dafür geliefert, was es bedeute, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die Herstellung von Schutzmasken oder Desinfektionsgel, die Kürzung oder Streichung von Dividenden, der Verzicht auf einen Teil der Vergütung seitens der Führungskräfte - spontane Initiativen habe es zuhauf gegeben. In Frankreich hätten Unternehmen wie LVMH, L’Oréal, Air Liquide und Somfy den Ton angegeben. Unternehmenschefs aller Wirtschaftsbranchen - darunter auch der Chef von La Financière de l’Echiquier - hätten sich der Green Recovery Alliance angeschlossen und sich verpflichtet, die Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel fortzusetzen oder gar zu intensivieren, damit der Wiederaufbau nach der Corona-Krise nicht zu Lasten des Planeten gehe.



Durch die Aktionäre erzwungener Mentalitätswandel



Trotz der Gesundheitskrise hättten nachhaltige Investoren an ihren Zielen festgehalten und die ermutigende bis hervorragende relative Performance während der Talfahrt der Märkte im Februar und März habe ihnen Recht gegeben. Sie hätten den Druck auf Unternehmen zugunsten konkreter Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht verringert. So habe ein Zusammenschluss von Investoren eine Beschlussvorlage auf der Hauptversammlung von Total eingebracht, um den Ölgiganten zur Festlegung von CO2-Zielen im Einklang mit den Zielsetzungen des Pariser Abkommens zu zwingen. LFDE - La Financière de l’Echiquier habe diese Beschlussvorlage unterstützt, denn selbst wenn die erforderliche Stimmenzahl letztendlich nicht erreicht worden sei, veranschauliche die Initiative, dass nachhaltige Investoren, deren Einfluss zahlenmäßig und in Bezug auf das verwaltete Vermögensvolumen stetig steige, inzwischen in die Offensive gehen würden.



Verhaltensänderungen nach Corona



Alle diese Änderungen könnten nur dann von Dauer sein, wenn alle, d. h. Wähler, Verbraucher und Anleger, diese Krise als Chance für nachhaltige Verhaltensänderungen sehen und nutzen würden. Der Gesundheitsnotstand habe uns somit praktisch gezwungen, uns "als menschliche Spezies zu besinnen". In seinem Buch "The Green New Deal" verwende Jeremy Rifkin diesen Ausdruck, um die Leser aufzurütteln und sie zum Kampf gegen den Klimawandel aufzurufen, denn das Überleben unserer Spezies stehe auf dem Spiel. Der Mentalitätswandel werde sich beschleunigen und andere Konsumgewohnheiten (mehr Produkte von lokalen Erzeugern, nachhaltige Lieferketten usw.) und auch veränderte Anlageentscheidungen zur Folge hätten. Nach 2019, einem Jahr, in dem europäische Investoren ihr in Nachhaltigkeitsfonds investiertes Kapital im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppelt hätten, sei Anfang 2020 die gleiche Dynamik zu verzeichnen gewesen. Hoffnungsschimmer, die daraufhin deuten könnten, dass der "Tag danach" weitaus (oder nur geringfügig?) anders aussehen könnte, als der "Tag davor". (15.06.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die derzeitige beispiellose Krise lehrt uns vieles: Die Gesellschaft hat den Lockdown der Wirtschaft, die Beschneidung der Bewegungsfreiheit und die bewusste oder erzwungene Reduzierung des Konsums akzeptiert, so Coline Pavot, Head of ESG Research und Sonia Fasolo, Fondsmanagerin SRI bei LFDE - La Financière de l’Échiquier.Staaten, Unternehmen und Menschen hätten gezeigt, dass sie zu gewaltigen Opfern bereit seien, wenn das Leben Hunderttausender auf dem Spiel stehe.Es wäre aber vermessen zu glauben, dass COVID-19 die einzige große Bedrohung sei, die auf uns zukommen könne. Die Erderwärmung und ihre Folgen fordere jedes Jahr bereits zahlreiche Opfer, und das sei, sofern keine radikalen Maßnahmen ergriffen würden, erst der Anfang. Wenn uns der Lockdown eines verdeutlicht habe, dann, wie schnell die Natur Oberhand gewinnen könne, um unserem Planeten eine Atempause zu gönnen. Er zeige uns aber auch, dass diese Atempause nur von kurzer Dauer sei, wenn zwischen dem "Tag danach" und dem "Tag davor" nichts passiere. Doch es gebe viel Grund zur Hoffnung.Zahlreiche europäische Länder hätten sich dafür eingesetzt, dass die wirtschaftlichen Hilfspakete an eine grüne Komponente geknüpft würden. Einer der drei Pfeiler des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Wiederaufbauprogramms für die Jahre 2021 bis 2024 greife Elemente des "Green Deals" auf. Dieser Deal setze eine positive Dynamik in Gang, denn er schaffe Wachstum und Arbeitsplätze. Die Kommission schätze, dass sich das europäische BIP durch die Erreichung der Klimaziele um 1 Prozent erhöhe und 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen würden, die Europa so dringend brauche.