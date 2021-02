Der Branchenverband ADV habe vor kurzem noch einmal vor den Beratungen erneut die dramatische wirtschaftliche Lage sämtlicher Flughäfen nach den Verkehrseinbrüchen in der Corona-Pandemie geschildert. Das gesamte Luftfahrtsystem stehe nahezu vor dem Kollaps, und viele Flughäfen stünden vor dem Aus. (Analyse vom 12.02.2021)



Kurzprofil Jet2 plc:



Jet2 plc (ISIN: GB00B1722W11, WKN: A0J37H, Ticker-Symbol: DG1, London Ticker-Symbol: DTG), ehemals Dart Group plc, ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen bietet von seinem Reiseveranstalter, Jet2holidays Limited, lizenzierte Pauschalreisen für Flugreiseveranstalter (ATOL) und von seiner Fluggesellschaft, Jet2.com Limited (Jet2.com), planmäßige Freizeitflüge an. Es ist über das Segment Freizeitreisen tätig. Das Freizeitreisegeschäft konzentriert sich auf Freizeit-Linienflüge von Jet2.com zu Urlaubszielen im Mittelmeerraum, auf den Kanarischen Inseln und in europäische Freizeitstädte. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jet2-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie von Jet2 plc (ISIN: GB00B1722W11, WKN: A0J37H, Ticker-Symbol: DG1, London Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Luftfahrt-Sektor leide nach wie vor überdurchschnittlich unter der Corona-Pandemie. Die britische Billigflieger-Airline Jet2 habe sich nun 422 Millionen Pfund beschafft, um ein klaffendes Finanzloch zu stopfen. Mit dem frischem Kapital wolle Jet2 die derzeitige Schwächephase überbrücken. Die Jet2-Aktie sacke ab und ziehe weitere Luftfahrt-Werte abwärts."Die Aussagen des Unternehmens deuten darauf hin, dass Jet2 ohne die Kapitalerhöhung die eigenen Cash-Bestände aufgezehrt haben könnte, wenn bis September der Flugbetrieb nicht wieder aufgenommen wird", habe Analyst Gerald Khoo vom Broker Liberum geschrieben. Das wecke branchenweit einmal mehr die Sorge um die Bilanzen der Unternehmen angesichts der näher rückenden, wichtigen Sommersaison.easyJet, Ryanair und IAG dürften aber nach Ansicht des Analysten bis auf weiteres ohne weitere Kapitalerhöhungen auskommen.Die große Kapitalerhöhung des britischen Billigfliegers Jet2 habe den Anlegern am Freitag erneut die vom Coronavirus ausgehenden Risiken für die Flugbranche vor Augen geführt. Der Aktienkurs von Jet2 stürze an der Londoner Börse um rund acht Prozent. Im deutschen Handel gehe es ähnlich stark abwärts.Die meisten Aktien der europäischen Luftfahrt-Branche hätten sich ebenfalls abgeschwächt gezeigt. Lufthansa hätten zeitweise 2,1 Prozent verloren, Ryanair hätten 1,5 Prozent eingebüßt und easyJet 2,5 Prozent. Auch die Kurse der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines und Rolls-Royce hätten Federn lassen müssen.Die wichtigen Verkehrsflughäfen in Deutschland bekämen demnach einmalige Zuschüsse. Kleine Regionalflughäfen sollten dagegen nur bei Gebühren entlastet werden. Im Haushalt 2021 seien dafür 20 Millionen Euro vorgesehen.Das Paket sehe vor, dass der Bund einmalig mit Zuschüssen zwölf wichtigen Flughäfen helfe, an denen er nicht selbst beteiligt sei. Dies seien einem der dpa vorliegenden Papier zufolge die Flughäfen Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart. Konkret gehe es um die Erstattung von Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Pandemie.Voraussetzung für die Unterstützungsmaßnahme des Bundes sei laut Papier, dass das jeweilige Land einen Zuschuss in gleicher Höhe zusage, für das Jahr 2020 keine Dividenden ausgeschüttet und an Geschäftsführer und Vorstände keine Boni gezahlt würden. Der Bund wolle 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen.Die Länder hätten zuvor ihre generelle Bereitschaft erklärt für ein 50-50-Modell, das Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagen habe. Bei dem Gesamtpaket gehe es um weit mehr als eine Milliarde Euro, habe es geheißen.Zu dem Paket gehöre außerdem die finanzielle Unterstützung für die drei Groß-Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn und München, an denen der Bund selbst beteiligt sei. Dies habe der Bund bereits zugesagt, es gehe um mehr als 400 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021. Des Weiteren erhalte die bundeseigene Deutsche Flugsicherung GmbH im laufenden Jahr eine Eigenkapitalunterstützung von 300 Millionen Euro.