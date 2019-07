Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bestellungen im japanischen Maschinenbau lieferten im Mai erneut ein schwaches Bild, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Sei vom Markt lediglich ein Rückgang von 3,9 Prozent erwartet worden, sei der tatsächliche Wert mit -7,8 Prozent deutlich schlechte gewesen. In der Tendenz würden die Bestellungen den Trend bestätigen, der bereits durch die Tankan-Umfrage angedeutet worden sei. Die Stimmung der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe sei weiterhin von Vorsicht geprägt. Die nachlassende globale Dynamik sowie anhaltende Ungewissheit rund um die US-Handelspolitik würden für Zurückhaltung bei Investitionen sorgen.Ein anderes Bild offenbare der Blick auf die Bestellungen aus dem Nichtverarbeitenden Gewerbe, die ein stabiles Wachstum verzeichnen würden. Die Branche reagiere weniger empfindlich auf Einflüsse aus dem Ausland, während die Investitionen in diesem Sektor wegen der Arbeitskräfteknappheit steigen würden. Der starke Rückgang der Bestellungen aus dem Ausland im April von zuletzt -24 Prozent habe im Mai nicht aufgeholt werden können und deute auf eine kommende Schwäche im Export hin. Mit der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in Europa und der Rolle der japanischen Währung als sicherer Hafen sieht die Deutsche Bank AG für den Yen in den kommenden zwölf Monaten dennoch ein Aufwertungspotenzial gegenüber dem Euro. (09.07.2019/ac/a/m)