Linz (www.aktiencheck.de) - Das japanische Wirtschaftswachstum verzeichnete im 3. Quartal den stärksten Rückgang seit 2014, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das auf das Jahr hochgerechnete japanische Bruttoinlandsprodukt sei um 2,5% gesunken, nachdem es im 2. Quartal noch einen Anstieg um 2,8% gegeben habe. Insbesondere seien die Investitionen der Unternehmen um 2,8% gesunken, was den größten Rückgang seit 2009 bedeute. Die stärksten Investitionsrückgänge habe es in den Branchen Maschinenbau, Fertigungsanlagenbau und in der Autobranche gegeben. Als Gründe für den starken Investitionsrückgang würden eine sich abkühlende Weltwirtschaft, Protektionismus und abnehmende Unternehmensprofite ins Treffen geführt. Der Handelsstreit zwischen den USA und China laste immer mehr auf der japanischen Wirtschaft und veranlasse japanische Unternehmen zur Zurückhaltung bei Investitionen. Die Aussichten: EUR/JPY habe auf die Daten kaum reagiert und unter 129,00 verharrt. Die Unterstützung liege bei 127,50. Der Widerstand betrage 129,20. (11.12.2018/ac/a/m)



