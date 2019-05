London (www.aktiencheck.de) - Entgegen den Prognosen, die von einem leichten Rückgang der japanischen Konjunktur ausgingen, fiel der japanische BIP-Report mit einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf Jahresbasis stärker aus als erwartet, so Jesper Koll, Head of Japan bei WisdomTree.



Die Daten würden bestätigen, dass die positive Überraschung auf einen starken Impuls der öffentlichen Nachfrage und eine schwache private Nachfrage zurückzuführen sei, die die Importe heruntergezogen habe (was die Belastung des BIP durch den Handel verringere).



Wirklich positive Kraft habe der kräftige Anstieg des Wohnbausektors um 4,5 Prozent sowie die Tatsache, dass die Lagerbestände des privatwirtschaftlichen Sektors nicht gestiegen seien, entfaltet. Ersteres sei der Schlüssel zu der These der Experten, dass das Vertrauen und die Risikobereitschaft des Haushaltssektors in Japan trotz der grundsätzlich noch stagnierenden Konsumausgaben tatsächlich zunehme; Letzteres deute an, dass die Risiken eines dem zukünftigen Produktionswachstum im Wege stehenden Überhang an Lagerbeständen begrenzt seien. Darüber hinaus würden die Experten die Tatsache für positiv halten, dass die privaten Unternehmensinvestitionen nur um 1,2 Prozent zurückgegangen seien - nach dem Anstieg um 10,3 Prozent im Vorquartal deute dies darauf hin, dass der strukturelle Aufwärtstrend bei den Inlandsinvestitionen noch intakt sei. (20.05.2019/ac/a/m)



