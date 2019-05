Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Goldene Woche der Kaiserkrönung geht heute zu Ende. Der Topix, der seit dem 26.04. nicht mehr notiert wurde, startet wieder in den Handel und wird einige Ereignisse nachträglich einpreisen müssen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die Ankündigungen von Präsident Trump zum Handelsstreit mit China am Wochenende hätten bekanntlich global für einige Kursbewegungen gesorgt. Am Devisenmarkt habe der Yen gegenüber dem Euro bereits mit einer Aufwertung um circa 0,5 Prozent reagiert. Wegen der gestiegenen Risiken in Asien würden Anleger momentan Zuflucht im Yen suchen und für Aufwertungstendenzen sorgen. Während sich die Handelsgespräche zwischen USA und China weiter zuspitzen würden, hätten Äußerungen von Präsident Trump über die Verhandlungen mit Japan optimistischer geklungen. Trump habe erkennen lassen, dass er sich eine Einigung bei den Handelsgesprächen während seines Staatsbesuchs Ende Mai in Japan vorstellen könne.Realistisch erscheine eine Einigung bis dato nur bei Agrarprodukten, für weitere Themenfelder reiche die verbleibende Zeit nicht aus. Im Agrarsektor habe Japan bereits im TPP-Handelsabkommen - aus dem Trump kurz nach seiner Wahl zum US-Präsidenten ausgetreten sei - Zugeständnisse gegenüber den Mitgliedsländern gemacht. Ob diese nun auch für die USA gelten würden, werde sich zeigen müssen. (07.05.2019/ac/a/m)