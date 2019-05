Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in Japan ist im ersten Quartal 2019 überraschend um 0,5% gegenüber dem Vorquartal angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die weiteren positiven Wachstumsbeiträge seien von Staatsinvestitionen und den Lagerinvestitionen gekommen. Rückläufig seien der private Konsum, die gewerblichen Investitionen und der Export gewesen.Eine Normalisierung der zu hohen Lagerinvestitionen sowie ein möglicher positiver Rückpralleffekt bei den Importen könnten zu einer Schrumpfung im zweiten Quartal führen. In der zweiten Jahreshälfte dürfte die bislang geplante Anhebung der Verbrauchsteuer für Volatilität sorgen. (20.05.2019/ac/a/m)