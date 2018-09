- Eine Kabinettsumbildung, die Auflösung von Regierungsbürokratien und die Straffung von Beiräten.



Obwohl die meisten wichtigen Kabinettspositionen wahrscheinlich nicht geändert werden könnten, könnten inländische Portfolios wie Landwirtschaft, Arbeit/Soziales sowie Wirtschafts- und Steuerpolitik für eine neue Führung bereit sein. Eine wichtige positive Überraschung wäre die Wiederbestellung von Amari Akita. Amari sei ein vertrauenswürdiges Abe'innerer Kreis' Mitglied, das der Schlüsselarchitekt der Deregulierungs- und Wachstumsstrategie im ersten Kabinett von Abe "Aebenomics" (Dez 2012-Jan 2016) gewesen sei.



- Eine Proaktive Handelspolitik mit den USA



Die größte Bedrohung für den nationalen Wohlstand Japans gehe von der Trump-Administration und der Gefahr eines Zolls von 25% auf japanische Exporte von Auto/Autoteilen aus. Dies könnte das BIP um bis zu einem halben Prozent senken und den TOPIX-Gewinn um bis zu 15% sinken lassen. Nach Ansicht der Experten seien die Risiken einer tatsächlichen Umsetzung der Zölle jedoch gering, und die Experten würden erwarten, dass sehr positive, proaktive und wachstumsorientierte politische Initiativen zu einem Markenzeichen für die Herrschaft von Premierminister Abe in den nächsten sechs bis neun Monaten würden.



"Team Abe" habe Überstunden geleistet und eine dreigleisige Strategie entwickelt, um Präsident Trump so aussehen zu lassen, als ob es einen Gewinner gäbe: Erstens, die japanischen Importe von Agrarprodukten zu erhöhen; zweitens, die Verteidigungsausgaben Japans zu erhöhen; und drittens, einen möglichen "America One Belt, One Road", einen von Japan finanzierten, auf die USA ausgerichteten Infrastrukturinvestitionsfonds.



Ergebnis



Entgegen der derzeitigen Konsenserwartung von 5% Gewinn pro Aktie (EPS) im Geschäftsjahr 3/2019 würden die Experten an ihrer Forderung nach 18% EPS-Wachstum festhalten, die vor allem auf das Umsatzwachstum zurückzuführen sei, das über den konservativen Schätzungen liege. Der nächste Auslöser sollte in der nächsten Ergebnissaison kommen, die Mitte Oktober beginne, während gleichzeitig die neue Pro-Wachstums-, Pro-Deregulierungs- und Privatisierungsagenda des "Team Abe" deutlich werde. (19.09.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Von hier aus sollten sich unserer Meinung nach zwei spezifische Kräfte zusammenschließen, um eine NIKKEI-Rally in den nächsten sechs Monaten auf das 30k-Niveau zu ermöglichen, so Jesper Koll, Japan Senior Advisor by WisdomTree.1) Überraschungen bei der wachstumsfördernden Politik2) Ein deutlicher Aufwärtstrend bei den positiven Ergebnisrevisionen sorge für Dynamik.Während die Wiederwahl von Premierminister Abe weithin erwartet worden sei, seien die Erwartungen an neue proaktive politische Initiativen extrem niedrig. Dagegen würden die Experten davon ausgehen, dass relativ bald positive Überraschungen zu erwarten seien. Konkret würden die Experten suchen:- Einen neuen Nachtragshaushalt, der die Inlandsnachfrage um bis zu y5trn (etwa 0,9% des BIP) erhöhe.