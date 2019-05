Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass das abgelaufene ersten Quartal für Japan wirtschaftlich keinen Schritt nach vorne gebracht hat, dürfte die Veröffentlichung des BIP-Wachstums am 20. Mai bestätigen, so die Analysten der NORD LB.Inflation ziehe etwas an - BoJ beobachte und hoffeImmerhin sei zuletzt die im Fokus der Bank of Japan stehende Inflation wieder angezogen. Für Tokio sei im April ein überraschend deutliches Plus von 1,4% Y/Y gemeldet worden. Als Preistreiber hätten Pauschalreisen und langlebige Güter ausgemacht werden können - möglicherweise im Vorfeld der kaiserlichen Feierlichkeiten. Die BoJ habe weiter betont, sie werde alles tun, um die Inflation in Richtung ihrer Zielmarke von 2% zu bewegen. Notenbankchef Haruhiko Kuroda habe in Aussicht gestellt, die Zinsen sehr niedrig zu halten "über den Zeitpunkt Frühjahr 2020 hinaus". Das klinge etwas dovisher als im letzten BoJ-Statement ("bis mindestens Frühjahr 2020"). Sollte sich der Yen aber längere Zeit stark präsentieren, könnten der BoJ über den Wechselkurs die Importpreise einen Strich durch die Rechnung machen. (22.05.2019/ac/a/m)