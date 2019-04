Hannover (www.aktiencheck.de) - Weiterhin bewegt sich Japan am Rande einer möglichen Rezession, so die Analysten der Nord LB.Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die japanische Volkswirtschaft bleibe die handelspolitische Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Die Volksrepublik sei - neben den USA - der wichtigste Handelspartner für Japan. China habe derzeit zudem selber mit einer sich abflauenden Wirtschaftsdynamik zu kämpfen. Dies spiegele sich auch in den chinesischen Einkaufsmanagerindices wider, die seit Monaten bei 50 Punkten liegen würden. Auch wenn die Analysten der Nord LB keinen massiven Abschwung für China erwarten, sollte man sich aber dennoch auf ein sukzessiv moderateres Wachstum einstellen. Ganz Südostasien leide unter der Entschleunigung Chinas und unter den bereits eingeführten neuen Handelszöllen. Dies wirke sich auch auf Japan aus.Entsprechend warte die Bank of Japan ab. Auf ihrer letzten Sitzung am 25. April habe sie die Leitzinsen unverändert belassen. Zudem habe sie in ihrer Forward Guidance von gleichbleibenden Zinsen bis "Frühjahr 2020" gesprochen - bisher sei von einem "längeren Zeitraum" die Rede gewesen. Nach dem Prinzip Hoffnung warte auch die Regierung auf eine langsame Erholung der Wirtschaft. Mit Maßnahmen beider politischer Institutionen dürfe aber in den kommenden Monaten gerechnet werden. Immerhin habe zuletzt die Inflationsrate in Japan wieder etwas angezogen - was die BoJ erfreut haben sollte. Die Stabilisierung der Aktienmärkte und die wieder etwas größere Zuversicht für die globale Wirtschaftsentwicklung hätten den Yen erneut belastet - der USD habe auf 112 Yen angezogen. (Ausgabe Mai 2019) (30.04.2019/ac/a/m)