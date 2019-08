Mit 51 Mrd. USD hänge Frankreich sein Nachbarland Deutschland, dessen Dividendenzahlungen im 2. Quartal nur 38,5 Mrd. USD betragen hätten, deutlich ab. Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) erneut in den weltweiten Top 10, Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) und adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) würden erhöhen, die Automobilindustrie kürze Dividendenzahlungen.



Spanien habe ein kräftiges Wachstum verzeichnet und auch die Niederlande, Italien und die Schweiz hätten den europäischen Durchschnitt übertroffen. In Belgien, Schweden, Dänemark und Finnland seien die Dividendenzahlungen gesunken.



Im Branchenvergleich hätten der Finanz- und der Energiesektor mit 9,9% auf bereinigter Basis die höchsten Zuwächse verzeichnet. Im Finanzsektor sei das Wachstum in Asien und den Schwellenländern am stärksten gewesen, während Europa und Japan zurückgefallen seien.



Im Technologiesektor, der mit einer Verdreifachung der Dividenden in den letzten zehn Jahren mit Abstand das höchste Wachstum verzeichnet habe, seien die Ausschüttungen im 2. Quartal gesunken - verantwortlich hierfür waren insbesondere Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) und Samsung (ISIN KR7005930003/ WKN 888322). Ebenfalls rückläufig gewesen seien die Ausschüttungen im Basiskonsumsektor, die dem globalen Durchschnitt normalerweise am nächsten kämen. Grund dafür war die Kürzung bei Anheuser-Busch InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV).



Die Prognose von Janus Henderson für 2019 bleibe unverändert bestehen, trotz einer Verlangsamung der Dividendenentwicklung bei vielen Unternehmen und zunehmender Dividendenkürzungen. Janus Henderson erwarte weiterhin Rekordausschüttungen von USD 1,43 Billionen; das entspreche einem Plus von 4,2% auf absoluter und 5,5% auf bereinigter Basis. (Ausgabe vom 16.08.2019) (19.08.2019/ac/a/m)







