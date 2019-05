In Europa würden im ersten Quartal nur relativ wenige Unternehmen eine Dividende ausschütten. Aufgrund der saisonalen Verteilungsmuster seien die Schweiz und Spanien überrepräsentiert, während die Ausschüttungen in Frankreich und Deutschland gering seien. Eine Ausnahme stelle die Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) dar, die mit einer Ausschüttung von knapp USD 3,7 Milliarden im ersten Quartal Platz fünf unter den größten Dividendenzahlern weltweit belege. Zum unbereinigten Wachstum von 9,2% in Europa hätten Sonderdividenden maßgeblich beigetragen; das bereinigte Wachstum sei mit 5,3% ungefähr so hoch gewesen wie 2018. Im Vereinigten Königreich habe das bereinigte Wachstum im ersten Quartal mit 4,4% unter dem globalen Durchschnitt gelegen, es habe jedoch dem langfristigen Trend der dortigen Ausschüttungen entsprochen.



Die USA und Kanada - in beiden Ländern würden jahreszeitliche Schwankungen eine geringere Rolle spielen als andernorts - hätten neue Allzeitrekorde für das erste Quartal aufgestellt. Nordamerika habe das weltweit höchste bereinigte Dividendenwachstum verzeichnet, und die Region habe aufgrund ihrer saisonal hohen Gewichtung im ersten Quartal einen bedeutenden Beitrag zum globalen Wachstum der Ausschüttungen geleistet.



In den USA seien die Dividendenzahlungen auf unbereinigter Basis um 8,3% auf die Rekordsumme von USD 122,5 Milliarden gestiegen; das bereinigte Wachstum sei mit 9,6% sogar noch höher ausgefallen. In den vergangenen fünf Jahren habe das Dividendenwachstum in den USA in 70% der Zeiträume über dem globalen Durchschnitt gelegen. Gründe dafür seien die robuste Verfassung der amerikanischen Wirtschaft sowie Steuererleichterungen gewesen, die sich positiv auf die Gewinne der Unternehmen ausgewirkt hätten. Fast 90% der US-Firmen im Index hätten ihre Dividenden angehoben, wobei der Bankensektor die größten Zuwächse verzeichnet habe.



Die Region Asien-Pazifik habe dank steigender Unternehmensgewinne und Ausschüttungsquoten das höchste Dividendenwachstum seit 2009 weltweit verzeichnet. Die Summe von USD 18,1 Milliarden für das erste Quartal stelle auf unbereinigter Basis ein Plus von 14,7% dar - ein neuer Rekord für Q1, der allerdings größtenteils auf Einmaleffekten beruht habe. Ansonsten sei das erste Quartal ein eher ruhiger Zeitraum, was die Dividenden angehe. Das bereinigte Wachstum sei mit 3,8% bescheidener ausgefallen. Die größten Zuwächse habe Hongkong verbucht, während Australien besonders schwach abgeschnitten habe.



In Japan hätten sich ertragsorientierte Anleger in den letzten fünf Jahren über ein Dividendenwachstum weit über dem weltweiten Durchschnitt freuen können. Das habe daran gelegen, dass sich in immer mehr japanischen Unternehmen eine Dividendenkultur herausgebildet habe. Die Ausschüttungen lägen heute 70% über dem Niveau von 2014 - in der übrigen Welt habe der Anstieg im gleichen Zeitraum 25% betragen. Mit einem bereinigten Wachstum von 8,7% habe sich diese Entwicklung im ersten Quartal fortgesetzt.



Die Schwellenländer hätten schlechter abgeschnitten als die Industrieländer, da sie die Folgen der strafferen US-Geldpolitik und der Sorgen um den Welthandel sowohl bei den Wechselkursen als auch bei den Unternehmensgewinnen als Erste zu spüren bekommen hätten. Das bereinigte Wachstum von 2,2% sei zum großen Teil der guten Performance Indiens zu verdanken gewesen.



Im Branchenvergleich seien Pharmaunternehmen die größten Dividendenzahler gewesen. Auf sie sei ein Achtel der weltweiten Ausschüttungen entfallen. Mit USD 30,1 Milliarden hätten die Dividendenzahlungen dieses Sektors ein Allzeithoch erreicht. Das bereinigte Wachstum habe allerdings unter dem globalen Durchschnitt gelegen. Die wesentlich kleinere Freizeitbranche habe ebenfalls Ausschüttungen auf Rekordniveau verbucht, zu denen insbesondere eine üppige Sonderdividende des britischen Hotelkonzerns Intercontinental Hotels beigetragen habe. Auf bereinigter Basis seien die Dividenden im Finanzsektor am schnellsten gewachsen. Den größten Anteil daran hätten US-Banken und -Immobilienunternehmen. Auch die Ausschüttungen der Ölkonzerne hätten sich dank der höheren Ölpreise erholt - sie seien um rund 10% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Für das Gesamtjahr erwarte Janus Henderson einen Anstieg der weltweiten Dividendenzahlungen auf die Rekordsumme von USD 1,43 Billionen - das entspräche einem Plus von 4,2% auf unbereinigter und von 5,2% auf bereinigter Basis. Höhere Sonderdividenden als ursprünglich erwartet (das Basisszenario gehe jedes Jahr wieder davon aus, dass die Sonderdividenden auf dem Niveau des längerfristigen Durchschnitts lägen) dürften durch negative Wechselkurseffekte (auf Basis der derzeitigen Notierung des US-Dollars) weitgehend kompensiert würden.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sagte: "Das Dividendenjahr 2019 hatte einen sehr guten Start. Das hing mit der anhaltend robusten wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2018 zusammen und bedeutet nicht unbedingt, dass das Dividendenwachstum auch 2019 wieder über dem Trend liegen wird. Die Markterwartungen für die Unternehmensgewinne sind in den letzten Monaten zurückgegangen. Hintergrund war die Abschwächung der weltweiten Konjunkturdynamik, und möglicherweise werden die Prognosen noch etwas weiter sinken. Die Dividenden sind ein nachlaufender Indikator der Gesundheit von Unternehmen, insofern ist ein geringeres Wachstum der Ausschüttungen die normale Folge eines schwächeren Gewinnwachstums. Allerdings sehen wir bislang keinen Anlass, unsere Dividendenprognose für 2019 zu ändern."



"Wir haben bereits eine Abkühlung des Wachstums in diesem Jahr berücksichtigt, zudem ist hervorzuheben, dass die Dividenden weit weniger volatil sind als die Unternehmensgewinne. Darin liegt einer der größten Vorteile für ertragsorientierte Anleger - ein diversifiziertes Aktienportfolio liefert stabile Dividendenflüsse, die langfristig steigen, selbst wenn die Unternehmensgewinne und die Finanzmärkte stärker schwanken. Anleger können deshalb einem Dividendenwachstum von 4 bis 5% im Jahr 2019 entgegensehen. Die Ausschüttungen dürften einen neuen Jahresrekord aufstellen." (20.05.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Dividenden blieben von Sorgen über die Verfassung der Weltwirtschaft unbeeinträchtigt und stiegen im ersten Quartal auf unbereinigter Basis (absolut) um 7,8% und waren mit USD 263,3 Milliarden so hoch wie noch nie im Anfangsquartal des Jahres, wie aus dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index hervorgeht, so die Experten von Janus Henderson Investors.Das bereinigte Wachstum sei diesem Trend gefolgt und habe bei 7,5% gelegen - hohen Sonderdividenden hätten negative Wechselkurseffekte gegenübergestanden.- Die weltweiten Dividenden würden von Sorgen um das globale Wachstum unbeeinträchtigt bleiben und um 7,8% zulegen; mit USD 263,3 Milliarden seien sie so hoch wie noch nie in einem ersten Quartal.- Das bereinigte Wachstum betrage 7,5% - der Effekt hoher Sonderdividenden werde durch negative Wechselkursbewegungen aufgehoben.- Der Janus Henderson Global Dividend-Index erreiche mit 190,1 einen neuen Rekordstand.- Die Prognose für 2019 bleibe unverändert bestehen, da sich höhere Sonderdividenden und ein starker US-Dollar ausgleichen dürften.- Janus Henderson erwarte für das laufende Jahr Rekordausschüttungen von USD 1,43 Billionen; das entspreche einem Anstieg um 4,2% auf unbereinigter und um 5,2% auf bereinigter Basis.Der Janus Henderson Global Dividend-Index sei auf einen neuen Rekordstand von 190,1 geklettert. Somit habe sich die Summe der Dividendenzahlungen gegenüber Ende 2009, als der Index gestartet worden sei, fast verdoppelt.