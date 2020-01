Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

123,50 EUR -1,04% (15.01.2020, 15:13)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

138,09 USD +0,17% (15.01.2020, 15:44)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.01.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 130 auf 146 USD.Die untestierten Q4/2019-Zahlen der größten US-Bank seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf Segmentebene seien besonders die Bereiche Corporate & Investment Bank (Nettoerträge: +48% y/y) und das Asset & Wealth Management (Nettoerträge: +30% y/y) hervorzuheben. Zusätzlich zu den Quartalszahlen sei ein positives Abschneiden ohne Auflagen beim Testamententest der FED und des Einlagensicherungsfonds im Dezember 2019 zu erwähnen, was aus Sicht von Lennertz ein Beweis für die solide Kapitalabdeckung von J.P. Morgan Chase & Co. sei. Insgesamt sehe Lennertz die Geschäftsentwicklung der Bank auch für 2020 positiv und gehe von einem weiteren Wachstum der Erträge aus. Er gebe jedoch zu bedenken, dass sich laut Weltbank die Wachstumslage der Weltwirtschaft weiter eintrüben werde, was sich seiner Ansicht nach ebenfalls auf J.P. Morgan Chase & Co. auswirken werde. Er erhöhe seine EPS-Prognose für 2020 auf 11,09 USD) und prognostiziere für 2021 erstmalig (u.a. EPS: 11,45 USD).Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seien Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 130 auf 146 USD angehoben. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:123,68 EUR -1,84% (15.01.2020, 15:35)