Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der US-Aktienmarkt am Dienstag auf breiter Front in die Knie gehe, drehe der US-Bankensektor auf. Grund für die heutige Outperformance der Papiere von J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley gegenüber dem Gesamtmarkt seien zunehmende Zinssorgen, die aus den jüngsten Inflationsdaten resultieren würden und nun die US-Notenbank zu einem schnelleren Handeln drängen könnten.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, seien die Preise auf Herstellerebene im November gegenüber dem Vorjahresmonat um überraschend hohe 9,6 Prozent und damit noch schneller als im Oktober gestiegen. An der Wall Street würden Anleger nun fürchten, dass die US-Notenbank, die heute und morgen tage, das Tapering früher als erwartet beginne.Für die Aktienmärkte wäre eine Reduzierung der milliardenschweren Wertpapierkäufe durch die FED Gift, da die Stützungskäufe bisher als einer der wichtigsten Treiber der bisherigen Kursrally gelten würden. Gleichzeitig könnte sich die US-Notenbank durch die anziehende Inflation dazu gezwungen sehen, die Zinsen anzuheben.An der Börse hätten zunehmenden Inflationssorgen und Zinsängste für fallende Kurse im Technologiesektor gesorgt: Der NASDAQ 100 sei zeitweise um 1,7 Prozent auf 15.811 Punkte eingebrochen. Unter den Einzelwerten habe in erster Linie die Microsoft-Aktie im Fokus gestanden: Mit einem Minus von 3,8 Prozent würden die Papiere geradewegs auf den größten Tagesverlust seit dem 28. September zusteuern. Die anderen GAFAM-Werte hätten allesamt zwischen einem und drei Prozent im Minus notiert. Wesentlich stärker sei es hingegen bei Adobe nach unten gegangen: Nach einem Downgrade durch J.P. Morgan sei die Aktie zeitweise auf ein neues Drei-Monats-Tief eingebrochen.Die Aussicht auf steigende Zinsen würden den US-Bank-Papieren in die Hände spielen. Die Aktien von J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley würden sich derzeit allesamt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befinden und hätten seit der jeweiligen Empfehlung deutlich zugelegt.Bereits Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link