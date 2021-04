7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (22.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu halten.Mit einem weltweiten Marktanteil von 9,0% der Erträge in Q1 2021 sei J.P. Morgan Chase die global führende Investmentbank und halte eine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen inne.Die Erträge seien in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr um 14% auf USD 33,1 Mrd. und die Kosten um 12% auf USD 18,7 Mrd. gestiegen. Zum Ertragswachstum hätten alle Geschäftsfelder beigetragen, wobei vor allem die Investmentbanking-Sparte hervorgestochen habe. Hier hätten die Erträge um satte 46% auf USD 14,6 Mrd. zugelegt. Robust hätten sich angesichts der freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte weiterhin auch der Handel mit Anleihen (+15%) und Aktien (+47%) gezeigt. Dadurch habe der Rückgang bei den Nettozinserträgen (-11% auf USD 13,0 Mrd.) mehr als ausgeglichen werden können. Dieser habe neben den niedrigeren Zinsen auch aus gesunkenen Kreditvolumina (-4%) und höheren Einlagen der Kunden (+24%) resultiert.Der Nettogewinn habe sich im Jahresvergleich auf USD 14,3 Mrd. verfünffacht, was einem Gewinn je Aktie von USD 4,50 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 3,01 je Anteilschein weit übertroffen worden. Im Ergebnis sei eine außerordentliche, pauschale Auflösung von Risikovorsorgen in Höhe von USD 5,2 Mrd. enthalten, welche aus den optimistischeren Annahmen hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung resultiere. Die Eigenkapitalrentabilität habe sich im Jahresvergleich von 4% auf 23% erhöht.Alles in allem seien im Q1 2021 per Saldo Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 4,2 Mrd. aufgelöst worden, im Vergleichsquartal des Vorjahres seien noch USD 8,3 Mrd. dotiert worden. Die auf Basis des erwarteten Verlusts kalkulierten Rückstellungen für Kreditverluste halte man in Anbetracht der verbesserten makroökonomischen Aussichten mit USD 25,5 Mrd. für ausreichend. Zu Jahresbeginn 2020 hätten diese noch bei USD 18,6 Mrd. gelegen.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q4) sowohl im standardisierten als auch im fortgeschrittenen Ansatz weitgehend stabil gehalten bei soliden 13,1% bzw. 13,7%.Für das Jahr 2021 rechne J.P. Morgan Chase mit Nettozinserträgen von USD 55,0 Mrd. (bisher: USD 55,5 Mrd.) nach USD 54,6 Mrd. im Jahr 2020. Die Kosten sollten sich im Gesamtjahr 2021 auf rund USD 70 Mrd. (2020: USD 65,5 Mrd.) belaufen.Habe der Schwerpunkt der Kreditrisikovorsorgen-Auflösung in Q4 2020 noch bei den Firmenkrediten gelegen, so hätten im abgelaufenen Berichtsquartal die Konsumkredite hier die größere Rolle gespielt. Viele US-Bürger dürften die staatlichen Hilfen nicht nur in den Konsum gesteckt, sondern beispielsweise auch zur Begleichung von Kreditkartenschulden genutzt haben, weshalb J.P. Morgan Chase in diesem Segment dieses Jahr sogar eine geringere Abschreibungsrate (2,5%) als sonst (3,5%) erwarte. Die Auflösung von Risikovorsorgen in diesem hohen Ausmaß habe nicht nur mit der besseren Klarheit hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie zu tun, sondern resultiere auch aus den zuletzt gesunkenen Kreditvolumina. Sensationell hätten sich auch die kapitalmarktbezogenen Geschäftsfelder entwickelt, welche vom gestiegenen Risikoappetit der Anleger einerseits und der höheren Aktivität bei Fusionen und Übernahmen sowie Neuemissionen andererseits profitiert hätten. Dass die J.P. Morgan Chase-Aktie vom hervorragenden Q1-Ergebnis zuletzt nicht mehr wirklich habe profitieren können, dürfte offensichtlich daran liegen, dass bereits viel Konjunkturoptimismus eingepreist sei.Insofern sieht sich Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, mit der "Halten"-Empfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie gut aufgestellt. Das Kursziel bleibe bei USD 159 und basiere auf einem Dividenddiscount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen