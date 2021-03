Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (26.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenriesen J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) unter die Lupe.Nachdem die US-Banken in den vergangenen Wochen bereits von den gestiegenen Zinsen und verbesserten Konjunktur-Aussichten profitiert hätten, komme nun die nächste gute Nachricht: Die US-Notenbank FED erlaube den meisten Geschäftsbanken ab Juli wieder Dividenden auszuschütten und eigene Aktien zurückzukaufen. Diese Regelung gelte für alle Banken, die den bevorstehenden Stresstest zur Prüfung der Kapitalpuffer erfolgreich bestehen, habe die FED am Donnerstag erklärt.Das Bankensystem habe sich in der Coronakrise als "Quelle der Stärke" für die US-Wirtschaft bewiesen, habe das zuständige Mitglied des Zentralbankrats, Randal Quarles, gesagt. Nun sei es Zeit, zur normalen Regulierung zurückzukehren. Auch US-Finanzministerin und Ex-Notenbank-Chefin Janet Yellen signalisiere grünes Licht. Sie habe nicht mehr wie früher Bedenken gegen diese Aktivitäten, da die US-Institute mittlerweile deutlich stabiler dastünden. Im Rahmen der Regeln sollten sie daher durchaus eine "gewisse Fähigkeit" haben, ihre Aktionäre zu bedienen."Der Aktionär" habe zuletzt immer wieder auf die glänzenden Perspektiven - aufgrund der Zins-Fantasie und der verbesserten Konjunkturaussichten - für die US-Banken hingewiesen. Dazu komme jetzt die gute Nachricht, dass die Bankenregulierung zurückgedreht werde und damit kurssteigernde Maßnahmen wie Aktienrückkauf und Dividendenausschüttung erlaubt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: