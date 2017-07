NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (03.07.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 93 USD auf 95 USD an.Die FED habe im Rahmen des jährlichen Stresstests (Comprehensive Capi- tal Analysis and Review) den Kapitalplan von J.P. Morgan Chase sowie weiteren 32 großen US-Banken genehmigt. Demzufolge werde J.P. Morgan Chase die Quartalsdividende ab dem Q3/2017 von aktuell 0,50 USD/Aktie auf 0,56 USD/Aktie erhöhen. Zudem sei das Aktienrückkaufprogramm für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 deutlich auf bis zu 19,4 (Vorjahreszeitraum: 10,6) Mrd. USD angehoben worden. Das Volumen entspreche auf Basis des Schlusskurses vom 30.06. rund 5% des Grundkapitals.Neben der erheblichen Kapitalrückführung sollte die J.P. Morgan Chase-Aktie von einer sich abzeichnenden Deregulierung des US-Bankensektors (insbesondere Lockerung des Eigenhandel-Verbots) sowie dem zu erwartenden graduellen Leitzinserhöhungen der FED gestützt werden. Die zusätzlichen Erlöse durch den implizierten Zinspfad für die USA seien von J.P. Morgan Chase zuletzt auf rund 11 Mrd. USD bis 2019 geschätzt worden. In dem gegenwärtigen Bewertungsniveau des Titels (KBV 2017e: 1,4; Peer Group: 1,0) würden Rießelmann diese Treiber jedoch schon weitgehend eingepreist zu sein erscheinen.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:80,40 EUR +0,45% (03.07.2017, 14:29)