Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

82,17 EUR +0,39% (16.01.2017, 14:15)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

86,70 USD +0,53% (13.01.2017, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 77 USD auf 89 USD an.Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis habe in Q4/2016 mit 6,18 (Vj.: 4,91) Mrd. USD deutlich über den Analystenprognose von 5,11 Mrd. USD gelegen. Auffallend sei in Q4 vor allem die erneut starke Entwicklung im Anleihehandel gewesen (+31% y/y auf 3,37 Mrd. USD). Die zum 31.12.2016 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III habe mit 12,1% (30.09.2016: 11,9%) auf einem komfortablen Niveau gelegen.Rießelmann habe seine Erwartungen für 2017 erhöht (EPS: 6,57 (alt: 6,38) USD; Dividende je Aktie: 2,06 (alt: 2,04) USD). Für 2018 erwarte er erstmals ein EPS von 7,11 USD und eine Dividende je Aktie von 2,25 USD.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: