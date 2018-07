Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (02.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Die FED habe im Rahmen des jährlichen Stresstests (Comprehensive Capital Analysis and Review) den Kapitalplan von J.P. Morgan sowie weiteren 33 großen Banken genehmigt (nur die US-Tochter der Deutschen Bank sei durchgefallen). Demzufolge werde J.P. Morgan die Quartalsdividende ab Q3/2018 von aktuell 0,56 USD je Aktie auf 0,80 USD je Aktie erhöhen. Ferner sei das Aktienrückkaufprogramm für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 auf bis zu 20,7 (Vorjahreszeitraum: 19,4) Mrd. USD angehoben worden. Das Volumen entspreche rund 8% des Grundkapitals bzw. rund 69% des von dem Analysten erwarteten Nettogewinns in 2018. Bedingt durch die geringer als bisher unterstellte Aktienanzahl habe er seine EPS-Prognosen für 2018e (8,84 (alt: 8,79) USD) und 2019e (9,82 (alt: 9,64) USD) angehoben. Die Dividendenprognosen würden neu (DPS 2018e: 2,72 (alt: 2,42) USD; DPS 2019e: 3,36 (alt: 2,56) USD) lauten.Das Wertpapier habe sich letztlich schwächer als der Dow Jones entwickelt (absolut drei Monate: -3%; relativ: -6 Prozentpunkte). Dies sollte insbesondere auf das weitere Abflachen der US-Zinsstrukturkurve zurückzuführen sein, nachdem die FED den Leitzins Mitte Juni ein weiteres Mal angehoben habe, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sich jedoch mit aktuell 2,83% deutlich von ihrem Hoch bei 3,11% (17.05.) entfernt habe. Demgegenüber stehe eine sehr robuste US-Konjunktur, die J.P. Morgan auch im weiteren Jahresverlauf ein moderates Wachstum bei den Kreditausleihungen ermöglichen dürfte.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 120,00 auf 118,00 USD gesenkt. (Analyse vom 02.07.2018)