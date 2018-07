Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

91,13 EUR +0,10% (16.07.2018, 10:04)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

106,36 USD -0,46% (13.07.2018, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.07.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 118 USD auf 119 USD.Q2-18: JPMorgan habe ein Konzern-EBT von knapp 10,6 Mrd. USD (+8,4 yoy bzw. +17,8% ggü. dem 2017er Quartalsdurchschnitt) erzielt. Positiv werte Peter, dass trotz deutlich höherer IT-Aufwendungen (+15,9% yoy auf 2,2 Mrd. USD; H1: +14,0% yoy) die Cost/Income Ratio mit 57,5 (57,0) % nahezu stabil geblieben sei. Das Nettoergebnis reflektiere primär die 2017 in Kraft getretene US-Steuerreform (JPM-Steuerquote von 21,3% ggü. 27,9% in Q2-17). In seiner Gesamtjahresprognose gehe Peter unverändert von 19,9% aus.Bei den Gesamterträgen von 27,8 Mrd. USD (+7,9%) gefalle ihm der auf 13,5 Mrd. USD (+10,5%) gesteigerte Zinsüberschuss. Die Nettozinsmarge sei um 15 BP (yoy) auf 246 BP (-2 BP ggü. Q1-18) bei einem durchschnittlichen Kreditvolumen von 940 Mrd. USD (+3,8% yoy) gestiegen. Das für Q2 überdurchschnittlich gute Handelsergebnis von 3,7 Mrd. USD (+19,3% yoy) reflektiere die gestiegene Volatilität im Juni - der Aktienbereich (+24% yoy) habe dabei deutlich stärker profitiert als das Fixed Income-Geschäft (+7%). Die Erträge aus dem Asset Management in Höhe von 4,3 Mrd. USD (+6,4% yoy; AuM +8% yoy auf 2,0 Bio. USD, davon Performance-Komponente +3,7%) dürften in H2 weiter leicht zulegen.Für H2 gehe Peter von saisonal schwächeren Zahlen aus; vor allem das Handelsergebnis (7,4 Mrd. USD in H1) dürfte deutlich niedriger ausfallen. Auf dem 104-USD-Kurszielniveau läge das rollierende 12M-KGV (11,8x) im oberen Teil der historischen Spanne (6,3x bis 14,0x; Durchschnitt: 10,6x). Der aktuelle JPM-Kurs reflektiere seiner Meinung nach bereits ein Bündel positiver Markterwartungen (höhere Zinsen, Deregulierung, niedrigere Steuern und sehr hohe Ausschüttungen). Mögliche Dämpfer für die Performance in den nächsten Quartalen seien höhere Fundingkosten und weniger Deregulierung für die G-SIBs als erhofft. Auch niedrigere Margen im hart umkämpften Kerngeschäft sowie etwaige Wachstumseinbußen auf Grund einer globalen Eskalation des Handelsstreites der US-Regierung würden dazu gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: