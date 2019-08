Der Flughafen Zürich (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) habe heute Früh die Umsatzerwartungen (CHF 588 Mio. vs. Konsens von CHF 559,3 Mio.) übertroffen, habe allerdings gleichzeitig seine Prognose für das Passagierwachstum im Geschäftsjahr 2019 von zuvor ca. +3% auf ca. +2% revidiert.



Die Aktie von EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) sei gestern auf ein Allzeithoch gestiegen, nachdem bekannt geworden sei, dass der aktivistische Investor Daniel Loeb bei dem weltgrößten Brillen- und Linsenhersteller eingestiegen sei.



Heute nach Börsenschluss würden in den USA HP Enterprise (HPE) (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) und Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) berichten.

(27.08.2019)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern war an den Aktienmärkten u.a. auch in Folge des Bankfeiertages in Großbritannien der Nachrichtenfluss eher dünn, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) sei im US-Bundesstaat Oklahoma wegen der Opioidkrise zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von USD 572 Mio. verurteilt worden. Durch irreführende Reklame hätten J&J und dessen frühere Pharmasparte Janssen die Gesundheit und Sicherheit Tausender Bürger Oklahomas gefährdet, habe es in dem gestern verkündeten Urteil geheißen, wogegen das Unternehmen umgehend Berufung eingelegt habe. Die Aktie habe nachbörslich rd. 2,1% gewonnen, da viele Marktteilnehmer insgeheim eine weitaus höhere Strafzahlung erwartet hätten.