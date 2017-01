Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar und dem Euro nach, so die Analysten der Helaba.



Japans Renditenachteil habe sich zwar bei kürzeren Anleihelaufzeiten noch ausgeweitet. Jedoch scheine der globale Renditeanstieg an Grenzen zu stoßen, was dem Yen helfe. Die japanische Konjunktur helle sich leicht auf. Die Inflation bleibe niedrig, sodass die Notenbank die expansive Politik beibehalten werde. Japans hoher Leistungsbilanzüberschuss dürfte den Yen ebenso wie die günstige Bewertung stützen. Gegenüber dem Euro werde sich der Yen leicht und gegenüber dem US-Dollar deutlicher erholen. (Ausgabe vom 10.01.2017) (11.01.2017/ac/a/m)







