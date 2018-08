Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) von "halten" auf "kaufen" hoch.Getragen durch alle drei Segmente habe der Umsatz um 10% auf 385 Mio. EUR angezogen, leicht unter der Schätzung der Analysten der LBBW (388 Mio. EUR). Das EBIT wuchs überproportional um 46% auf 43 Mio. EUR und konnte damit unsere Prognose gut treffen, so die Analysten der LBBW. Die Marge habe sich auf 11,1% (VJ 8,4%) deutlich ausgeweitet, begünstigt durch den hohen Umsatz, einen unterproportionalen Fixkostenanstieg und positive Produktmixeffekte.Der Mitte Juli nach der Prodomax-Akquisition auf 805 bis 820 Mio. EUR (davor 790-810 Mio. EUR) erhöhte Umsatzausblick für 2018 sei bekräftigt worden. Prodomax solle 2018 auf Basis einer vorsichtigen Kalkulation "etwas mehr als 15 Mio. EUR" beisteuern. Wir schätzen den Konsolidierungseffekt auf 19 Mio. EUR. Im Gesamtjahr erwarten wir im Konzern einen Umsatz von 815 Mio. EUR, so die Analysten der LBBW.Der EBIT-Margenausblick für 2018 sei nach H1 mit ca. 11% (bisher: 10,5% bis 11,0%) optimistischer gesetzt worden. Absolut entspreche dies 89 bis 90 Mio. EUR. In dieser Plangröße seien bereits ca. 5 Mio. EUR an Einmalaufwendungen (ins. PPA) aus der Prodomax-Akquisition enthalten. Diese Größenordnung hatten wir ebenfalls geschätzt, wobei das Management den Wert als vorläufig betrachtet, so die Analysten der LBBW. Beim EBIT seien die Analysten mit 93 Mio. EUR (bisher: 94 Mio. EUR) bzw. einer Marge von 11,4% weiter zuversichtlich.Als einen mittelfristigen Aktienkurstreiber sähen die Analysten den geplanten Fokus auf photonische Technologien. Wesentlicher Baustein dieser Transformation des Geschäftsmodells ist die für uns in 2019 wahrscheinliche Trennung vom Mechatronikgeschäft (insbesondere Verteidigungsgeschäft), so die Analysten der LBBW. Die damit einhergehende Profilschärfung und Komplexitätsreduktion dürfte der Kapitalmarkt positiv honorieren. Früher als bisher von den Analysten erwartet, solle nun das Mechatronikgeschäft bereits in H2 in eine neue Marke überführt werden.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die JENOPTIK-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Zu den Risiken zähle man die Abschwächung des Halbleitermarktes, sich verstärkende interne Kapazitätsprobleme und Zulieferengpässe. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link