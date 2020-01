Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (21.01.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) von 27,50 Euro auf 27,00 Euro.Der Konzern habe den im Juli 2019 gestarteten Verkaufsprozess der mechatronischen Aktivitäten aus dem ehemaligen Segment Defense & Civil Systems, VINCORION, gestoppt. Laut eigenen Aussagen habe JENOPTIK mehrere Angebote über einen Erwerb sämtlicher Anteile an VINCORION erhalten. Diese hätten aber nicht dem im Geschäftsjahr 2019 bestätigten Potenzial von VINCORION entsprochen. Zudem erwarte der Konzern für die Sparte in 2020 weitere Steigerungen von Umsatz und Profitabilität. Künftig werde VINCORION als eigenständige Beteiligung von JENOPTIK weitergeführt, womit der Konzern seiner Strategie, der Fokussierung auf das photonische Kerngeschäft, treu bleibe.Es habe Jost überrascht, dass JENOPTIK jetzt den Verkaufsprozess, der eigentlich in diesem Jahr abgeschlossen werden sollte, gestoppt habe. Jedoch begrüße er es auch, dass die Sparte nicht unter Wert verkauft werde.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die JENOPTIK-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 21.01.2020)