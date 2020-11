XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (12.11.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Im Seitwärtsmodus - AktienanalyseDie JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) hatten ihren Anlegern in den vergangenen Monaten nicht allzu viel zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Von wenigen Ausnahmen abgesehen pendle das Papier seit Anfang Mai in einer Spanne zwischen 20 und 25 Euro seitwärts. Auch die neuesten Zahlen hätten keine nennenswerten Impulse gebracht. Zwar habe sich der Auftragseingang im dritten Quartal auf Vorjahresniveau stabilisiert und die Ergebnisqualität gegenüber dem Vorquartalen spürbar verbessert. Die Folgen der Corona-Pandemie seien den Zahlen jedoch weiterhin deutlich anzusehen. So sei der Gewinn von Juli bis Ende September im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 13,9 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz sei - bereinigt um die Entkonsolidierung von Hillos - um 15,3 Prozent auf 176,1 Mio. Euro gesunken. Das operative Ergebnis sei um mehr als ein Drittel auf 17,1 Mio. Euro eingeknickt. Bereinigt um Sondereffekte seien beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 20 Mio. Euro hängengeblieben.Immerhin bestätigte das Unternehmen die erst jüngst angepassten Ziele für das Gesamtjahr, wonach der Umsatz inklusive der vor kurzem übernommenen Trioptics 755 Mio. bis 775 Mio. Euro (Vorjahr: 855 Mio. Euro) und die bereinigte EBITDA-Marge 15,0 bis 15,5 Prozent (Vorjahr: 15,7 Prozent) erreichen soll - und lieferte so zumindest ein tragfähiges Argument für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2020)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: