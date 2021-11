XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

34,54 EUR +1,17% (29.11.2021, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

34,54 EUR +1,17% (29.11.2021, 09:37)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (29.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Gut laufende Geschäfte hätten dem Jenaer Konzern im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Für das Gesamtjahr 2021 habe Konzernchef Stefan Traeger die Planvorgaben daher bestätigt. Auf dem morgigen Kapitalmarkttag werde nun eine neue Mittelfrist-Prognose erwartet. Den Verkauf seiner Rüstungssparte VINCORION habe der Technologiekonzern bereits in der vergangene Woche angekündigt.Die JENOPTIK-Aktie zeige sich im angeschlagenen Marktumfeld insgesamt noch recht stabil. Kein Wunder: Mit der stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und einer weiteren Internationalisierung befinde sich das Unternehmen auf gutem Weg zu einem margensteigernden mittelfristigen Wachstum. Auf dem Kapitalmarkttag am Dienstag (30. November) dürfte der Vorstand einen Blick über den Tellerrand werfen. Kämen die Planvorgaben für die kommenden Jahre am Markt gut an, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: