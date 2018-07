Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

34,00 EUR -0,12% (19.07.2018, 09:13)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (19.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktie: Das kommt gut an! AktienanalyseNach der Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax rechnet JENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) mit einem höheren Umsatz im laufenden Jahr. Die Meldung kam am Markt gut an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der letzten Woche habe JENOPTIK die Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax Automation bekannt gegeben. Der Kaufpreis solle sich dabei auf weniger als das Zweifache des für 2018 erwarteten Umsatzes belaufen, auf die Nennung einer konkreten Summe habe das Unternehmen jedoch verzichtet. Prodomax sei Spezialist für Maschinenintegration und Prozessautomation in der Automobilindustrie, habe JENOPTIK seinen Zukauf vorgestellt und habe mit der Meldung auch bekannt gegeben, in diesem Jahr einen höheren Umsatz zu erwarten. Für 2018 habe es die Spanne von 790 bis 810 auf 805 bis 820 Millionen Euro angehoben.Neben dem Zukauf der kanadischen Firma mit rund 180 Beschäftigten sei die anhaltend gute Nachfrage in wichtigen Märkten für die Anhebung der Prognose verantwortlich, habe JENOPTIK erklärt. Weltweite Kunden des Jenaer Technologiekonzerns seien Unternehmen der Halbleiterindustrie, der Automobilindustrie und deren Zulieferer, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik und der Luftfahrt. Weitere Informationen zu den Effekten des Zukaufs und zur angehobenen Prognose werde JENOPTIK mit der Berichterstattung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahrs am 9. August bekannt geben.Aus technischer Sicht habe die Aktie am Tag der Meldung intraday bis auf ein Hoch bei 34,88 Euro zugelegt, nachdem sie tags zuvor ein Verlaufstief bei 30,66 Euro markiert habe. Dort habe sich nach einem vorherigen Rückgang vom Hoch von Mitte Juni bei 39,54 Euro ein Wendepunkt ergeben, unterstützt von der aktuell in diesem Bereich bei 30,52 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Dadurch befindet sich die Aktie weiterhin in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die im Chart auf Wochenbasis seit November 2016 mit einem Trendkanal zwischen 30,50 und 39,80 Euro dargestellt werden kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.07.2018)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:33,84 EUR +1,99% (18.07.2018, 17:35)