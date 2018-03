Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,96 EUR +1,40% (27.03.2018, 09:27)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,80 EUR +0,28% (27.03.2018, 09:34)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (27.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Halbleitergeschäft laufe besser als erwartet: Die bestätigten Jahresziele für 2018 erschienen ihm im Umsatz (790 bis 810 Mio. EUR), in der EBITDA-Marge (14,5 bis 15,0%) bzw. absolut (115 bis 122 Mio. EUR) zu konservativ. Denn die Nachfrage im margenträchtigen Halbleiterzuliefergeschäft (Umsatzanteil ca. 17%) sei bisher unerwartet hoch. Signale für eine Abschwächung des Halbleiterzyklus seien bisher vom Management nicht erkennbar.Starker Jahresstart durch LKW-Mautprojekt: Zudem habe JENOPTIK die für H1-2018 geplante ergebnistreibende Abrechnung eines LKW-Mautprojektes für die deutschen Bundesstraßen bestätigt. Der inkrementelle Umsatzbeitrag betrage ca. 30 Mio. EUR. Dieses Projekt habe 2017 durch hohe Vorlaufkosten die Ertragslage im Segment Mobility erheblich belastet. Entgegen der üblichen Saisonalität dürfte der Konzern damit ein umsatz- und ertragsstarkes H1 zeigen.Jahresziele sollten übertroffen werden: Vor diesem Gesamthintergrund erwarte Maichl 2018 ein an Dynamik gewinnendes Umsatzwachstum im Konzern von +11% auf 827 Mio. EUR (Konsens: 802 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge sollte auf 15,9% (VJ 14,3%) bzw. 132 Mio. EUR (Konsens: 120 Mio. EUR) ansteigen. Das bis 2022 erwartete Margenniveau von 16% würde damit bereits erreicht.Tandem dürfte dann die Desinvestition der 2018 in eine eigenständige Marke überführten mechatronischen Aktivitäten (inkl. des Verteidigungsgeschäfts) erfolgen. Akquisitionen zur Verstärkung von Aktivitätsfeldern mit neuen Produkten bzw. mit einem Ausbau des Marktzugangs seien dagegen bereits im laufenden Jahr vorstellbar.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung und das DCF-basierte Kursziel von 35 EUR für die JENOPTIK-Aktie bekräftigt. Risiken: Abschwächung des Halbleitermarktes. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link