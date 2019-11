Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (21.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Im chinesischen E-Commerce sei Alibaba der Platzhirsch. Mit JD.com und Pinduoduo gebe es aber auch zwei starke Konkurrenten. Beide Unternehmen hätten in den vergangenen Tagen Zahlen vorgelegt. JD.com habe den Aufwärtstrend bestätigen können und zeige weiter Stärke: Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Umsatz um 28,7% auf 19,2 Mrd. USD gestiegen. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,29 USD gelegen. Wachstum würden v.a. die kleineren Millionenstädte bringen, 70% der neuen Nutzer würden von dort stammen. Service-Umsätze (Logistik für Drittanbieter und Werbung) seien um 47% gewachsen.JD.com habe einmal mehr überzeugt. Die Aktie bleibe eine Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: