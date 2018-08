Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

29,70 EUR -3,45% (14.08.2018, 16:23)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

33,76 USD -3,75% (14.08.2018, 16:23)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(14.08.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Rob Sanderson, Aktienanalyst bei MKM Partners, spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) aus.Die Analysten von MKM Partners gehen davon aus, dass JD.com Inc. mit den anstehenden Quartalszahlen die umsatzseitig die Konsensprognose erfüllen kann. Allerdings herrsche die Sorge am Markt, ob JD die erwartete Nettomarge von 0,9% erzielt habe.Der Verlust von Marktanteilen an Alibaba und Sorgen über das makroökonomische Umfeld in China hätten den Aktienkurs belastet. Die Bewertung bewege sich nun auf Allzeittief und sei daher sehr attraktiv. Selbst eine leichte Erhöhung der Bewertungsmultiplen könnte einen beträchtlichen Kurssprung auslösen, so der Analyst Rob Sanderson.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 51,00 USD.